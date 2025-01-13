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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Özarslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Özarslan, daha sonra "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi Terk Ederken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy verdi.

Özarslan, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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