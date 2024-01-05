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Kurumsal Haberler

Siirt'te büryan ustaları "Yılın Kareleri 2023"te favorilerini seçti

Siirt'te büryan ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Mehmet Niyazi Deniz  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Siirt'te büryan ustaları "Yılın Kareleri 2023"te favorilerini seçti Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Kentte 30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, Cumhuriyet Caddesi'ndeki büryan salonunda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aydın Arik’in "Ha Gayret", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'ın "Haykırış" adlı fotoğraflarını seçen Kayaalp, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag’ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kayaalp, yılın fotoğraf oylamasında bu yıl da birbirinden güzel karelerin olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kayaalp, "Anadolu Ajansının haberlerini sürekli takip ediyoruz. Birbirinden güzel haber ve fotoğraflara tanık oluyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum." dedi.

Büryan ustalarından Bahattin Erçelik ve Muhammet Baykara da 5 kategoriden beğendikleri fotoğrafları oyladı.

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