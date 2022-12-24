Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"ndan yana kullandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını seçen Beyazgül, spor kategorisinde ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" karesine oy verdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçerken zorlandığını belirten Beyazgül, AA mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.
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