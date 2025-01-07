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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'in sporda favori AA karesi "Azimle gelen" oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Samsunspor Teknik Direktörü Reis'in sporda favori AA karesi "Azimle gelen" oldu Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Reis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih eden Reis, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

Reis,"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafından yana kullandı.

Reis, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını oyladı.

Oylamaya ilk kez katıldığını belirten Reis, birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından birini seçmek ve oy vermekte zorluk yaşadığını söyledi.

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