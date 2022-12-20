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Kurumsal Haberler

Samsun Valisi Dağlı'nın oylamada tercihi "Yolumuz bir"

Fatih Mehmet Kürkçü   | 20.12.2022
Samsun Valisi Dağlı'nın oylamada tercihi "Yolumuz bir" Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağlı, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" adlı fotoğrafına oy veren Dağlı, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde", çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" adlı fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı oylamasını geneleksel hale getirdiğine işaret eden Dağlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.


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