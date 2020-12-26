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Kültür Sanat, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Oyuncu Hakan Karsak 'ABD’de doktorun koronavirüs yorgunluğu' fotoğrafına oy verdi

Oyuncu Hakan Karsak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Salih Şeref   | 26.12.2020
Oyuncu Hakan Karsak 'ABD’de doktorun koronavirüs yorgunluğu' fotoğrafına oy verdi

Istanbul

Oyuncu Hakan Karsak, Anadolu Ajansının (AA), AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Karsak, "haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kentlerden New York'ta Brooklyn Hastanesi çıkışında bir doktorun yorgun anlarının gösteren "ABD’de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğrafı için kullanan Karsak, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda temizlik yapıldığın anları gösteren "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafını tercih etti.



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