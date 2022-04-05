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Kurumsal Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: AA geçmişten günümüze Türkiye'nin dünyadaki sesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hayati Akçay   | 05.04.2022
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: AA geçmişten günümüze Türkiye'nin dünyadaki sesi

Ordu

Güler, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın önemine vurgu yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele sürecinde "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, 102. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatan Güler, şunları belirtti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan ilkeli, doğru, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışı ile yayın hayatınızı başarılı şekilde sürdürmenizi temenni ederim. Bu vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."


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