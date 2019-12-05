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Kurumsal Haberler

Muş Valisi Gündüzöz'ün tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Muş Valisi Gündüzöz, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız   | 05.12.2019
Muş Valisi Gündüzöz'ün tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. 


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Fotoğrafları yakından inceleyen Gündüzöz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Beyaz yürüyüş

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Vali Gündüzöz, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Millilerden asker selamı

Vali Gündüzöz, Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını belirterek, "Birbirinden güzel fotoğrafların arasından yılın fotoğrafını 3 kategoride seçmek oldukça zordu. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflardı. 3 fotoğrafı seçtim. Çekenlerin eline sağlık." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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