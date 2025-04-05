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Kurumsal Haberler

Muş Valisi Çakır: AA basın mesleğinin evrensel ilkeleri doğrultusunda görevini büyük bir özveriyle sürdürüyor

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İbrahim Yaldız  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Muş Valisi Çakır: AA basın mesleğinin evrensel ilkeleri doğrultusunda görevini büyük bir özveriyle sürdürüyor

Muş

Çakır, mesajında, kuruluş temelleri Milli Mücadele yıllarında atılan ve bugüne kadar geçen 105 yıl boyunca basın mesleğinin evrensel ilkeleri doğrultusunda görevini büyük bir özveriyle sürdüren Anadolu Ajansının yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşma hakkını esas alan yayıncılık anlayışıyla, yalnızca ülkenin değil, dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri ilkeli habercilik yaklaşımıyla kamuoyuna aktaran güçlü bir iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Kurulduğu 6 Nisan 1920 tarihinden bu yana, milli değerlerimize bağlı kalarak, güvenilirlikten ve tarafsızlıktan ödün vermeden sürdürdüğü yayıncılık faaliyetiyle demokrasimizin gelişmesine ve toplumun sağlıklı bilgiye erişimine büyük katkı sağlamıştır. Yalnızca kriz anlarında değil, barış zamanlarında da doğruluk ve sorumluluk ilkesini ilke edinen Anadolu Ajansı, dijitalleşen medya çağında da teknolojiyi etkili biçimde kullanarak, hızlı ve etkin bilgi akışının sağlanmasında öncü rol oynamaya devam etmektedir."

Çakır, "Bu anlamlı günde, ilimizde ve yurt genelinde görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren Anadolu Ajansı çalışanlarına, özellikle sahada emek veren muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ediyor, kurumsal duruşları ve mesleklerine duydukları saygı dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, köklü yayıncılık geçmişine yakışır biçimde nice başarılı yıllar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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