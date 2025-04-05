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Kurumsal Haberler

Mersin Valisi Toros, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Ünal Uysal  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Mersin Valisi Toros, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Mersin

Toros, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en köklü basın yayın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 105. yılını kutluyorum. Büyük bir emek ortaya koyarak hayatın içinden haberleri kamuoyuna sunan bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum."

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