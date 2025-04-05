Mersin Valisi Toros, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Mersin
Toros, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin en köklü basın yayın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 105. yılını kutluyorum. Büyük bir emek ortaya koyarak hayatın içinden haberleri kamuoyuna sunan bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.