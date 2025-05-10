Polislerden Anneler Günü'ne özel klip
Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.
Tokat
İl Emniyet Müdürlüğünün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Videoda kentte görev yapan kadın polislere çocuklarının gül vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.
Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.