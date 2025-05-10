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Yaşam

Polislerden Anneler Günü'ne özel klip

Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Ekber Türkoğlu  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Polislerden Anneler Günü'ne özel klip

Tokat

İl Emniyet Müdürlüğünün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

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Videoda kentte görev yapan kadın polislere çocuklarının gül vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

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