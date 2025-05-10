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Yaşam

Avrupa'daki klasik otomobil tutkunları Saraybosna'da buluştu

Avrupa'nın birçok ülkesinden klasik otomobil tutkunu, araçlarıyla geldikleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir turu attı.

İsmail Özdemir, Elvır Hodzıc  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Avrupa'daki klasik otomobil tutkunları Saraybosna'da buluştu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Sarajevo

Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan ve Karadağ başta olmak üzere birçok ülkeden klasik otomobil sürücüsü Saraybosna'ya geldi.

Bu yıl 23. kez düzenlenen klasik otomobil buluşması etkinliği kapsamında bir araya gelen sürücüler, rengarenk ve eski model araçlarıyla başkentin tarihi bölgelerinde konvoy oluşturdu.

Şehir turundan sonra Saraybosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

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Nostaljik araçlar, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarırken, sürücüler, ülkenin farklı şehirlerine de gidecek.

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