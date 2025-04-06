KKTC Başbakanı Üstel, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir haber kaynağı olan Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Lefkoşa
Başbakan Üstel, AA'nın 105’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920 tarihinde, Milli Mücadele'nin en çetin dönemlerinde kurularak, Türk milletinin sesi olma görevini üstlenmesi, basın tarihi açısından dönüm noktasıdır. Kuruluşundan bu yana, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla faaliyet gösteren Anadolu Ajansı, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de saygın bir haber kaynağı olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.
AA'nın objektif, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla KKTC'ye yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti ifade eden Üstel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajans kurucularını rahmet ve minnetle anarak, AA çalışanlarına başarılarının devamını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.