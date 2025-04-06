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Kurumsal Haberler

KKTC Başbakanı Üstel, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir haber kaynağı olan Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Kemal Firik  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
KKTC Başbakanı Üstel, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Lefkoşa

Başbakan Üstel, AA'nın 105’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920 tarihinde, Milli Mücadele'nin en çetin dönemlerinde kurularak, Türk milletinin sesi olma görevini üstlenmesi, basın tarihi açısından dönüm noktasıdır. Kuruluşundan bu yana, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla faaliyet gösteren Anadolu Ajansı, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de saygın bir haber kaynağı olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

AA'nın objektif, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla KKTC'ye yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti ifade eden Üstel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajans kurucularını rahmet ve minnetle anarak, AA çalışanlarına başarılarının devamını diledi.

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