KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı.
Ankara
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayan Tatar, kurumun 100. yılını kutlayarak, başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.