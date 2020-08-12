Euro
8.62
Dolar
7.31
BIST 100
1,114.18
Altın
1,948.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı.

Mehmet Tosun   | 12.08.2020
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı

Ankara

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayan Tatar, kurumun 100. yılını kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor
Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz
İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı

AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

AA Yönetim Kurulu, Ajansın 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anıtkabir'de

AA Yönetim Kurulu, Ajansın 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anıtkabir'de
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti