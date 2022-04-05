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Kurumsal Haberler

Karabük Valisi Gürel: AA, halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veriyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Özler   | 05.04.2022
Karabük Valisi Gürel: AA, halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veriyor

Karabük

Gürel, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sürdüğü günlerde, mücadeledeki haklılığın tüm dünyaya duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

Ajansın 102 yıldır ülkenin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde zorlu görevi yerine getirmiştir. Anadolu Ajansı, Türk ve dünya basınında kazandığı itibar ile siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veren en önemli haber kaynağımızdır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten ajans, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak basınımızın temel taşı olmuştur."

Sadece ulusal düzeyde değil, dünyanın her bölgesinde yaptığı yayınlarla Türkiye'ye hizmet eden AA'nın Karabük'te de ofisi olduğunu anımsatan Vali Gürel, "Bizimle halk arasında köprü vazifesini başarıyla üstlenen ajansımızın, her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, 102. yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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