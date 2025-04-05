Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,789.60
BTC/USDT
83,065.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: AA habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzzet Mazı  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: AA habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir

Kahramanmaraş

Ünlüer, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı sürecinde halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve bağımsızlık davasını tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın 105 yıldır milli duruşundan ödün vermeden yayın hayatını sürdürdüğünü vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kuruluşundaki ideal ve inançla bugün de hem yurt içinde hem uluslararası arenada güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle ön plana çıkan AA, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir. Sürekli kendini yenileyen yapısı, gelişen teknolojiyi yakından takip eden vizyonu ve alanında uzman kadrosuyla Türkiye'nin sesi olmayı sürdüren AA'nın 105. yıl dönümünü kutluyor; bu değerli kurumun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: AA habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir

Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor

Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır

Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır
Malatya Valisi Yavuz: AA kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktı

Malatya Valisi Yavuz: AA kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktı
Tokat Valisi Köklü: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimizin haber alma hakkını gözetiyor

Tokat Valisi Köklü: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimizin haber alma hakkını gözetiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet