Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Gün ışığı ağları" oldu
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Kahramanmaraş
Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Gün ışığı ağları
Haberde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Çelik, çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karelerini seçti.
TOGG’un ilk yolculuğu
Çelik, oylamaya sunular fotoğrafların her birinin diğerinden başarılı çalışma olduğunu belirterek, "Fotoğraflarda ciddi emekler olduğunu gördüm. Seçerken de çok zorlandım. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Şampiyonlar
Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ağaç dikme kampanyasına katıldıklarını aktaran Çelik, bu sene AA sayesinde bir dikili ağacının daha olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.