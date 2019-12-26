Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
114,290.50
Altın
1,504.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf beğendi.

Tezcan Ekizler   | 26.12.2019
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğraflarına oy kullanan Soyer, "Spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını tercih etti.


Yapraklar arasında

Soyer, fotoğrafları çok beğendiğini, seçim yaparken hayli zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların insanın ufkunu genişlettiğini belirten Soyer, "Fotoğraflarda, çıplak gözle gördüğümüzden daha farklı bir derinlik ve zenginlik keşfediyoruz. Bu, hem içeriği hem de estetik duygusunu güçlendiren bir şey. Bu nedenle bütün fotoğrafçıların önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi

Benzer haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu

Yavuz Bingöl'ün tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu

'Tahta Yürek' favori AA fotoğraflarını seçti

Türk Kızılay saha personellerinin tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu

Türk Kızılay saha personellerinin tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu
Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu

Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu
Özel öğrencilerin tercihi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' oldu

Özel öğrencilerin tercihi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' oldu