Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in de listesine girdi
Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"ta dereceye giren iki fotoğraf karesi Pulitzer komitesince de ödüle layık görüldü.
New York
Istanbul Photo Awards'ın mart ayında yapılan jüri değerlendirmesinde ödül alan foto muhabiri Marcus Yam'ın çektiği "Afganistan’ın Düşüşü" ve Drew Angerer'in "6 Ocak Kongre Baskını" fotoğrafları ABD'de açıklanan Pulitzer ödüllerinde en iyi flaş haber fotoğrafı (Breaking News Photography) kategorisine seçildi.
Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen ve 1917'den bu yana medya alanında ödül dağıtan Pulitzer, Breaking News Photography dalında Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam'ın Afganistan'ın ABD askerlerinin çekilmesini betimleyen karesi ve Getty Images'den Drew Angerer'in de içinde bulunduğu 5 kişilik ekibin "6 Ocak Kongre Baskını" fotoğraflarını en iyi kareler olarak değerlendirdi.
Marcus Yam, Pulitzer'den ödül aldığı Afganistan fotoğraflarıyla AA’nın düzenlediği Istanbul Photo Awards'ta "Seri Haber" kategorisinde birincilik, Getty Images ekibinde Pulitzer'i alan Drew Angerer de ABD Kongresi'ndeki baskını belgeleyen fotoğrafıyla AA'nın yarışmasında "Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı.
Marcus Yam ayrıca "Istanbul Photo Awards 2018" yarışmasında da Californaia'daki orman yangınlarıyla ilgili Seri Doğa ve Çevre kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.
Öte yandan, bu yılın Pulitzer'ini alan Getty Images'in 5'li foto muhabirleri ekibi arasında Drew Angerer'in yanında Anadolu Ajansı Washington ofisinde daha önce çalışan foto muhabiri Samuel Corum da bulunuyor.
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