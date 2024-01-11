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Kurumsal Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Sahada isyan"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süha Gür  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Sahada isyan" Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oylamaya katılan Kartal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde fotoğrafları detaylıca inceledi.


Sahada isyan

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha Gayret" fotoğrafını seçen Kartal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in objektifine yansıyan "Haykırış" fotoğrafına oy verdi.

İsmail Kartal, bu seneye özel iki kategorinin ardından diğer fotoğrafları incelemeye geçerken, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" fotoğrafını seçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon"isimli fotoğrafını oyladı.


Ha gayret

Spor kategorisinde tercihi "Sahada isyan"

İsmail Kartal, "Spor" kategorisinde tercihini "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

Kartal, Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Manchester United arasında Danimarka'da oynanan maçta bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği anı ölümsüzleştirdiği kareyi tercih etti.


Haykırış

"İnsan seçim yapmakta zorlanıyor"

İsmail Kartal, AA çalışanlarının çektiği fotoğraflar hakkında övgüde bulundu.


Dağlar arasında

Oylarını vermesinin ardından "Yılın Kareleri"ni değerlendiren Kartal, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden güzel ve değerli fotoğraflar. İnsan, içinden seçim yapmakta zorlanıyor. Birer tane seçip beğenme durumumuz olduğu için kendime göre beğendiklerimi sizlere bildirdim. Burada fotoğrafları, anları yakalayan, emek veren muhabirlerimize çok teşekkür ederim."


“Eksi”de operasyon

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