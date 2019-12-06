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Kurumsal Haberler

Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

İlhami Erkılıç   | 06.12.2019
Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA muhabirinden bilgi alan öğrencilerden Hilal Usta, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Usta, beraberindeki arkadaşlarıyla spor kategorisinden Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraf karesine oy verdi. 

Öğrencilerden Berat Beşincisu da haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan Uçak" adlı fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını oylayan Beşincusu, spor kategorisinden Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Hilal Usta, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğraflar gayet güzeldi ve profesyonelce çekilmişti. Fotoğraflar kategorilerini çok iyi yansıtıyordu. Oyumuzu verdik." dedi.

Öğrencilerden Beşincisu da fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, "Fotoğraflar gayet hoş ve kategorisini yansıtan güzel çekimler olmuş. Arada çok ince mesajlar verilen güzel fotoğraflar da vardı. Oylama yaparken keyif aldık. Fotoğraflar arasında rekabetli ve iddialı olanlar var. Oylamaya katıldığımız için mutlu olduk. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.

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