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Kurumsal Haberler

Edirne'de badem ezmesi üreticileri "yılın karelerini" oyladı

Edirne'de faaliyet gösteren badem ezmesi üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Cihan Demirci  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Edirne'de badem ezmesi üreticileri "yılın karelerini" oyladı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Şekerlemeci Arif Meriç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Masumiyet

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" adlı fotoğrafını seçen Meriç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Monteser Alsawaf'ın "Masumiyet" karesine oy verdi.


Hepimiz birimiz için 

Meriç, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", çevre-yaşam kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblemiz namaz", spor seçkisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.


“Eksi”de operasyon

Meriç, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA mensuplarının dünyanın dört bir yanında çok güzel fotoğraflara imza attığını söyledi.


İlk kıblede namaz

Mescid-i Aksa'nın yer aldığı fotoğrafa baktığında yüreğinin titrediğini dile getiren Meriç, "Şu anda bütün dünyanın gözünün önünde orada sıkıntılar çekiliyor. Mescid-i Aksa fotoğrafı, baktıkça hüzünlendiriyor. O fotoğraf gece vakti mahzun bir gözyaşını hatırlatıyor. Bu fotoğraflar dünya gündeminde, Mescid-i Aksa ağlıyor." dedi.


Er meydanında 

"Acı ve tatlı fotoğraflar bir arada"

Badem ezmesi ustası Aydın Sayınbaş ise "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" adlı fotoğraf ile "Gazze: Kanıt" seçkisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.


Haykırış

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", çevre-yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğraflarını oylayan Sayınbaş, spor seçkisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.


Ata’nın huzurunda

Sayınbaş, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında acı ve tatlı fotoğrafların bir arada olduğunu dile getirdi.

Acı fotoğraflar için çok üzüldüğünü anlatan Sayınbaş, "Tatlı fotoğraflar için ise her günümüz inşallah tatlı geçsin diyorum." dedi.

Şekerlemeci Ömer Tuzlular ise "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" seçkisinde Belal Khaled'in "Haykırış", çevre-yaşam seçkisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" ve spor kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafına oy verdi.

Tuzlular, AA çalışanlarının muhteşem fotoğraflar çektiğini dile getirdi.

AA'yı yakından takip etmeye devam ettiklerini anlatan Tuzlular, seçkide birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını kaydetti.

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