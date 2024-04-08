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Kurumsal Haberler

Düzce Valisi Aslan'dan 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı'na ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti.

Ömer Ürer  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Düzce Valisi Aslan'dan 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı'na ziyaret

Düzce

AA Düzce Bürosu'na gelen Aslan, muhabir Ömer Ürer ve Göksel Cüneyt İğde'den ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aslan, çalışanlara başarılar dileyerek, AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ajansın bütün devletlerde muhabir ağının bulunduğunu ifade eden Aslan, "Türkiye'nin dört bir yanında kılcal damarlara uzanabilen, hem objektif habercilik hem halkın haber alabilme ihtiyacını karşılama hem de gazetecilik ilke ve etiğine hakim olma noktasında hakikaten örnek ve güzide bir teşkilat olarak faaliyetlerine devam etmekte." dedi.

Aslan, AA'nın geçtiği haberleri dünyanın dört bir tarafındaki birçok haber portalının kullandığına işaret ederek, yakın coğrafyanın tamamında AA'nın haberlerinin kaynak gösterildiğini vurguladı.

Bu gururun, göğüslerinin kıvançla kabarmasına vesile olduğunu dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Allah sizlere başarı nasip etsin. Tabii ki bir haber ajansının tek başına çatısının olması sadece örgütlenme yapısıyla değil, insan odaklı işlerin, insanın özverisi, gayreti ve sorumluluk duygusuyla irtibatlı. Gerek AA'nın Düzce Bürosu olsun, gerekse AA Genel Merkezi'nin Türkiye sathında çalışmaları olsun bir okul vazifesi görmekte. İstihdam ettiği arkadaşlarımız belirli standart içerisinde yetiştiriyor. Belirli olgunluk ve asgari standarda ulaştırıyor. Bunu her tarafta görebiliyoruz. Bu noktada Anadolu Ajansı basın sektörüne de gazeteci yetiştiren bir ocak."

Vali Aslan, ziyaretin ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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