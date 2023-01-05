Daniele Santarelli'nin, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimi “Kömür Karası Gözyaşları” oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
İstanbul
Santarelli, Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber”, “çevre ve yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Kömür karası gözyaşları
Santarelli, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Kahraman Bekçili’nin “Kömür Karası Gözyaşları” karesine oy verdi.
Şampiyonlar
Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde tercih yapan Santarelli, Robert Ormerod’un “Kuş yuvası” adlı fotoğrafını beğendi.
Kuş yuvası
Oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Santarelli, “Kuş yuvası” fotoğrafı için “Bu fotoğrafta bir insanın neleri yapabileceği ya da neleri mahvedebileceği gösteriliyor. Geri planda yapabildikleri, ön planda da mahvedebildikleri var. Aslında her şeyi yapabilir ve mahvedebiliriz.” diye konuştu.
Haber ve spor kategorilerinde seçtiği fotoğraflar hakkında da konuşan İtalyan antrenör, haber kategorisinde seçtiği “Kömür Karası Gözyaşları” fotoğrafı için “Birbirine sarılan iki madencinin ne kadar fedakarlık yaptıklarını ve neler feda ettiklerini anlayabiliyoruz. Benim işim aslında onlara göre çok kolay ve onların neleri feda ettiklerini görebiliyoruz. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim.” ifadelerini kullandı.
Spor kategorisinde Ampute Milli Takımı’nın Angola’yı yenerek Dünya Şampiyonu olduğu “Şampiyonlar” fotoğrafına verdiği oy hakkında da konuşan Santarelli, “Bu fotoğraf benim için çok güzel. İnsanların birlikte neler yapabileceklerini, dostluğu, arkadaşlığı gösteren bir fotoğraf. Aynı zamanda yine bu fotoğrafa baktığımda şükretmem gerektiğini ve ne kadar şanslı olduğumu da görebiliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.