Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında "Afet İletişim Çalıştayı" düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) "Afet İletişim Çalıştayı" düzenlendi.
Ankara
İletişim Başkanlığında 2 gün sürecek çalıştayın ilk gününde basın yayın kuruluşlarından temsilciler ile ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla "Afetlerde Medyanın Rolü ve Kamu Yayıncılığı" oturumu düzenlendi.
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Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, oturumda yaptığı konuşmada, toplumsal hayatı ani ve sert biçimde etkileyen olaylar karşısındaki dezenformasyonun, normalde yaşanandan daha büyük etki doğurduğunu belirtti. Özhan, bunun, hem krize uğrayan hem de krizi yönetenleri içinden çıkılması zor bir duruma soktuğunu ifade etti.
Kriz ve afet anlarında, dezenformasyonun "kamu güvenliği" konusu haline gelebildiğine dikkati çeken Özhan, dezenformasyonun, krize müdahale edenler ile kamuoyunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi.
Bu durumun önüne geçilmesi için doğru bilginin yerinden, en hızlı şekilde işitsel, görsel ve yazılı sunulması gerektiğine işaret eden Özhan, dezenformasyonun ve kamu güvenliğini tehdit edecek hususların bu şekilde engellenebileceğini kaydetti.
Türkiye'nin afetler karşısında "Devlet nerede?" dedirtmeyecek bir organizasyon içinde hareket ettiğinin altını çizen Özhan, Türkiye'de yaşanan sel felaketlerinin etki gücüne işaret etti.
Olay yerine ilk gidilen anı "karanlığa ilk ışığın tutulduğu an" olarak nitelendiren Özhan, Manavgat yangınında AA'nın, 85 kadrolu personeli ve 100'ü aşkın serbest habercisiyle sahada olduğu örneğini verdi.
Özhan, afet bölgesine girdiğinde gazetecinin de artık bir afetzede olduğunu, ekibin nerde kalacağı ve diğer konularla ilgili planlamanın iyi yapılması gerektiğini belirtti.
Her afetin kendine özgü zorlukları olduğunu ifade eden Özhan, "Bizler, oradaki insan hayatının kurtarılması, yaraların sarılması için yapılan müdahalenin ne kadar kutsal olduğunu bilerek, bunu hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarabilmek için haberci arkadaşlarımızla gayret gösteriyoruz." dedi.
"Bize sorumluluk yüklüyor"
TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de kamu yayıncılığında devlete ve topluma karşı sorumlulukların olduğunu belirtti.
Kamuoyunun sıcak ve tartışmaya açık bilgiyi kamu yayıncısından öğrenmek istediğini ifade eden Öymez, bunun kendilerine sorumluluk yüklediğini belirtti.
Öymez, medyaya düşen görevin, doğru bilgiyi, sosyal medyada yapılan dezenformasyonun önüne geçecek şekilde hızlı ve görüntülü kamuoyuna ulaştırmak olduğunu vurguladı.
Çalıştayda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer de konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.