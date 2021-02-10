Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,546.24
Altın
1,843.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda konuşuyor Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Kurumsal Haberler

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi AA'yı ziyaret etti

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Zuhal Demirci   | 10.02.2021
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi AA'yı ziyaret etti

Ankara

Adcabi ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile bir araya geldi.

Büyükelçi Adcabi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen dönemde AA ile ileri düzeyde iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Adcabi, 2007-2008'de Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğunda başkonsolos yardımcısı olarak görev yaptığını ve Türkiye'de yaklaşık 10 yıl sonra büyükelçi olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu güzel ve önemli ülkede büyükelçi olarak göreve başladım. Geçmişten bugüne iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkileri daha da ileriye taşımak asıl görevim." dedi.

Genel Müdür Kazancı da AA'nın 13 dilde yayın yapan uluslararası bir haber ajansı olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gelişmesine AA olarak katkı vermekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kazancı, AA'nın küresel haber çalışmaları hakkında Adcabi'yi bilgilendirdi.

Kazancı, ziyareti dolayısıyla Adcabi'ye çini vazo takdim etti.

Heyet, daha sonra AA'nın haber birimlerini gezerek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Adcabi, Türkiye'de 2019'da büyükelçi olarak göreve başlamadan önce 2018-2019 yıllarında Cezayir Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi İşler Direktörü ve son olarak Aralık 2018-Eylül 2019'da İnsan Ticaretini Önleme ve Mücadele Ulusal Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi AA'yı ziyaret etti

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalandı