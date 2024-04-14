Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,002.10
BTC/USDT
64,082.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Ramallah’dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tahran'dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Saldırı İHA'ları olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

Lübnan hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

Lübnan, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

İdiris Okuduci  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Lübnan hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

Beyrut

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak ülkenin hava sahası hakkında bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Hamiye, Lübnan yerel saatiyle 01.00'den sabah 07.00'ye kadar ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak ve tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

Lübnanlı Bakan, bu saatler arasında ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın tamamen kapalı olacağını, ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre güncelleme yapacaklarını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
AA
Bu haberi paylaşın
Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, gazetecileri hedef alarak bir soykırım uyguluyor
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Emine Erdoğan: Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
YSK, 1 il ve 21 ilçedeki itirazları reddetti

Benzer haberler

İran, İHA’larla İsrail’e saldırı başlattı

İran, İHA’larla İsrail’e saldırı başlattı

Irak hava sahasını kapattı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı

İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet