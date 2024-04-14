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Dünya

Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'ndan takip edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip edeceği bildirildi.

Hakan Çopur  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'ndan takip edecek

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu tatilini yarıda keserek Washington'a dönen Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceği kaydedildi.

Durum Odası'nda (Situation Room) İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya gelecek olan Biden, gelişmeleri anlık takip edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapmış ve "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduğunu kaydetmişti.

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