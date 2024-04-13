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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti.

Ahmet Dursun  | 13.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

Ankara

Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu.

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.

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