Irak hava sahasını kapattı

Bağdat
Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.
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