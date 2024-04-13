Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,002.10
BTC/USDT
64,082.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Ramallah’dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tahran'dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Saldırı İHA'ları olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

Irak hava sahasını kapattı

Haydar Karaalp  | 13.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Irak hava sahasını kapattı

Bağdat

Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, gazetecileri hedef alarak bir soykırım uyguluyor
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Emine Erdoğan: Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
YSK, 1 il ve 21 ilçedeki itirazları reddetti

Benzer haberler

İran, İHA’larla İsrail’e saldırı başlattı

İran, İHA’larla İsrail’e saldırı başlattı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı

Lübnan hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

Lübnan hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet