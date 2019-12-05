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Kurumsal Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tercihi 'Zirvedeki Yollar Açıldı' oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir   | 05.12.2019
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tercihi 'Zirvedeki Yollar Açıldı' oldu Fotoğraf:Sinan Balcıkoca / AA

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, spor kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar Sörfüyle Dünya Turu" karesini seçti.

Başkan Aktaş, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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