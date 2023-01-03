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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Miraç Kaya   | 03.01.2023
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Yılmaz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Sen aydınlatırsın geceyi

Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Yılmaz, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesine oy verdi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Yılmaz, AA'nın yıllardır geleneksel hale gelen yılın fotoğrafı oylamasını merakla beklediklerini, her sene daha güzel fotoğraflarla karşılaştıklarını söyledi.


Pehlivanlık hayalleri

Tüm fotoğraflara emek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bütün emekçi kardeşlerimizi böylesi güzel fotoğraflar için tebrik ediyorum." dedi.

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