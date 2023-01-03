Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Balıkesir
Yılmaz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Sen aydınlatırsın geceyi
Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Yılmaz, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesine oy verdi.
TOGG’un ilk yolculuğu
Yılmaz, AA'nın yıllardır geleneksel hale gelen yılın fotoğrafı oylamasını merakla beklediklerini, her sene daha güzel fotoğraflarla karşılaştıklarını söyledi.
Pehlivanlık hayalleri
Tüm fotoğraflara emek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bütün emekçi kardeşlerimizi böylesi güzel fotoğraflar için tebrik ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.