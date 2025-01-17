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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Miraç Kaya  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Başkan Akın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" karesini seçen Akın,"Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını seçti. 

Akın, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" adlı karesine oy verdi.

Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Anadolu Ajansının artık geleneksel hale gelen bu fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar seçimi de zorlaştırıyor. Uzun uzadıya hepsini inceleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Fotoğrafları çeken arkadaşların hepsinin eline sağlık, muazzam görsel şölen." ifadelerini kullandı.

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