Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.
Balıkesir
Başkan Akın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" karesini seçen Akın,"Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Akın, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" adlı karesine oy verdi.
Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Anadolu Ajansının artık geleneksel hale gelen bu fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar seçimi de zorlaştırıyor. Uzun uzadıya hepsini inceleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Fotoğrafları çeken arkadaşların hepsinin eline sağlık, muazzam görsel şölen." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.