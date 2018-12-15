Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın tercihi 'Hüzünlü güz vedası' oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Kocaman, oylamadaki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" adlı fotoğrafı seçerek, "Ülkemizin terörle mücadelesi çok önemli. O nedenle ilgimi çekti." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Düzce'de Ömer Ürer'in çektiği "Hüzünlü güz vedası" adlı fotoğraftan yana tercihini kullanan Kocaman, "Batı Karadenizli olarak sonbahar hep ilgimizi çekmiştir. Sonbaharda renk cümbüşü olur." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde ise "Bir Galatasaraylı olarak bunu beğendim" diyen Kocaman, Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

Kocaman, tercihlerini kullanmasının ardından AA'ya çok güvendiklerini belirterek, "Anadolu Ajansı, objektif haberler veren, süratle kamuoyunu bilgilendiren bir kurum. Güvenle talep ediyoruz. Ajansın, haberleri en sağlıklı biçimde, süratle kamuoyuna ilettiğine inananlardanım." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Barış Kılıç, Tanju Özkaya