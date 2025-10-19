Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı
Anadolu Ajansı (AA) Strateji ve Vizyon Kampı-AA Autumn Camp 25 Antalya'da başladı.
Antalya
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Lara Tesisleri'nde "Platformlar Çağında AA: Güvenin Algoritması" mottosuyla düzenlenen kampın açılış konuşmasını yaptı.
Karagöz, AA'nın kurumsal kimliği ve insan kaynağı kapasitesini uluslararası rekabete uygun bir noktaya getirdiklerini belirterek, doğru ve stratejik adımlarla, çok çalışarak hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.
Uluslararası rekabet için kurum içindeki zihniyetin, yaklaşımın ve refleksin uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Karagöz, "Bir ve beraber olmak, vizyon birlikteliğine sahip olmak ve ortak refleksler geliştirmek en birincil arzumuz." diye konuştu.
"Haber ajansı olarak çok büyük bir gücümüz var"
Karagöz, haber ajansı olarak değişen dünyaya nasıl yön verileceği, iyi, doğru ve adil bir şekilde buna nasıl katkı sağlanacağı düşüncesiyle çalışmak gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Haber ajansı olarak çok büyük bir gücümüz var. Gücümüzün farkında olalım. Dünyadaki savaşları, çatışma noktalarını, gelişmeleri bugüne kadar hep kayıt altına aldık ama en son Gazze konusunda yapmış olduğumuz habercilik sadece bir kayıt alma faaliyeti değil, gidişata bir yön verme faaliyetiydi. O yüzden değişen dünyaya yön verme noktasında daha güçlü bir irade ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum."
Karagöz, konu başlıkları başta olmak üzere her adımlarının stratejik vizyon, plan ve sistematik bir ilerleme çerçevesinde olduğunu, hiçbirinin gelişigüzel şekillenmediğini söyledi.
"Anadolu Ajansı değişen dünyanın habercisi" mottosunun iki anlamı olduğunu belirten Karagöz, "Değişen dünyanın hem haberini yapıyoruz hem de değişen dünyanın bir parçasıyız ve ona yön veriyoruz. O mottoya uygun bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor." dedi.
Sadece haber içerikleriyle değil uluslararası temsil kabiliyeti ve kurumsal potansiyelle de bu yaklaşıma uygun sonuçlara ulaşmak gerektiğini ifade eden Karagöz, "Bu yıl biz dijital çağı, geleceği biraz anlamaya çalışıyoruz. Seneye değişen dünyayı nasıl etkilediğimizi tespit edeceğiz. Ondan sonraki sene de artık değişen dünyaya hangi alanlarda yön verebildiğimizi konuşacağız. Esasında üç yıllık bir plan ve programın başındayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.