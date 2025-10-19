Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,891.90
BTC/USDT
107,248.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı

Anadolu Ajansı (AA) Strateji ve Vizyon Kampı-AA Autumn Camp 25 Antalya'da başladı.

Ayşe Yıldız Üstadım  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı

Antalya

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Lara Tesisleri'nde "Platformlar Çağında AA: Güvenin Algoritması" mottosuyla düzenlenen kampın açılış konuşmasını yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karagöz, AA'nın kurumsal kimliği ve insan kaynağı kapasitesini uluslararası rekabete uygun bir noktaya getirdiklerini belirterek, doğru ve stratejik adımlarla, çok çalışarak hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

Uluslararası rekabet için kurum içindeki zihniyetin, yaklaşımın ve refleksin uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Karagöz, "Bir ve beraber olmak, vizyon birlikteliğine sahip olmak ve ortak refleksler geliştirmek en birincil arzumuz." diye konuştu.

"Haber ajansı olarak çok büyük bir gücümüz var"

Karagöz, haber ajansı olarak değişen dünyaya nasıl yön verileceği, iyi, doğru ve adil bir şekilde buna nasıl katkı sağlanacağı düşüncesiyle çalışmak gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Haber ajansı olarak çok büyük bir gücümüz var. Gücümüzün farkında olalım. Dünyadaki savaşları, çatışma noktalarını, gelişmeleri bugüne kadar hep kayıt altına aldık ama en son Gazze konusunda yapmış olduğumuz habercilik sadece bir kayıt alma faaliyeti değil, gidişata bir yön verme faaliyetiydi. O yüzden değişen dünyaya yön verme noktasında daha güçlü bir irade ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum."

Karagöz, konu başlıkları başta olmak üzere her adımlarının stratejik vizyon, plan ve sistematik bir ilerleme çerçevesinde olduğunu, hiçbirinin gelişigüzel şekillenmediğini söyledi.

"Anadolu Ajansı değişen dünyanın habercisi" mottosunun iki anlamı olduğunu belirten Karagöz, "Değişen dünyanın hem haberini yapıyoruz hem de değişen dünyanın bir parçasıyız ve ona yön veriyoruz. O mottoya uygun bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor." dedi.

Sadece haber içerikleriyle değil uluslararası temsil kabiliyeti ve kurumsal potansiyelle de bu yaklaşıma uygun sonuçlara ulaşmak gerektiğini ifade eden Karagöz, "Bu yıl biz dijital çağı, geleceği biraz anlamaya çalışıyoruz. Seneye değişen dünyayı nasıl etkilediğimizi tespit edeceğiz. Ondan sonraki sene de artık değişen dünyaya hangi alanlarda yön verebildiğimizi konuşacağız. Esasında üç yıllık bir plan ve programın başındayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Gazze'de iki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Türkiye'nin üçüncü "melodili yol uygulaması" Trabzon'da hayata geçirildi
SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zekanın atık yönetimdeki rolü konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

Benzer haberler

Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı

Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet