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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı iş birliği anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı (AA) ile Katar resmi ajansı QNA arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Serdar Bıtmez, Hacer Başer   | 08.12.2021
Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı iş birliği anlaşması imzaladı

Doha

Anlaşmaya, Katar'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. Toplantısı kapsamında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmed Said er-Rumeyhi imza attı.

"Mesleki iş birliği bağlarını daha da geliştirme, daha iyi bilgi sağlama, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti'ndeki gelişmeler hakkında düzenli bir içerik alışverişi yapmayı" amaçlayan anlaşma, her iki ajansın editörleri, meslek ve teknik uzmanları, haberci ve basın fotoğrafçıları arasında karşılıklı tecrübe ve teknik yardım paylaşımını öngörüyor.

Anlaşmada ayrıca, karşılıklı eğitim ve ziyaretlerle ilgili ayrıntıların, istişare ve özel anlaşmalar yoluyla saptanacağı aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Katar ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı.

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