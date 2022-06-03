Anadolu Ajansı 2023 Vizyon Marka Ödülü'ne layık görüldü
Anadolu Ajansı, 2023 Vizyon Destek Derneği tarafından "Basın" kategorisinde ödüllendirildi.
Ankara
2023 Vizyon Destek Derneği tarafından bir otelde gerçekleştirilen "2023 Vizyon Büyük Türkiye Buluşması" kapsamında, "2023 Vizyon Marka Ödül Töreni" düzenlendi.
Dernek Genel Başkanı Cengiz Özbay, programın açılışında, derneğin amaç ve vizyonuna ilişkin bilgi vererek, "Unutmadık, unutmayacağız. Demokrasiye yeni şehitler vermeyeceğiz. Rahmetli Adnan Menderes'e yapılanları, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na yapılanları hatta Eren Bülbül kardeşimize yapılanları yaptırmamak için 2023 Vizyon olarak kendimize sorumluluk addederek, bu yola çıktık." dedi.
Özbay, dernek bünyesinde oluşturulan Kozmik ve Stratejik Araştırmalar Kurulu'nun araştırma sonuçlarını paylaştı.
2023'te 6 milyon 420 bin gencin oy kullanacağına işaret eden Özbay, araştırma sonuçlarına göre gençlerin mezun olduklarında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları konusuna çözüm bulunması talepleri olduğunu belirtti.
Özbay, ayrıca emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi, Kovid-19 salgını döneminde görev yapan sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi ve Dezenformasyon Yasası'nın çıkarılması taleplerini de iletti. Özbay, "2023 vizyon sürecine sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız. Devletimizin de sonuna kadar yanında olacağız, olmak da zorundayız." diye konuştu.
Program kapsamında "2023 Vizyon nedir, ne değildir?" başlıklı panel de düzenlendi. Prof. Dr. Hayrettin İvgin moderatörlüğünde yapılan panelde, Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selminaz Adıgüzel, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ile üniversite öğrencileri Melike Tüfekçi ve Alperen Yağcı konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin ardından 2023 Vizyon Marka Ödülleri sahiplerini buldu. 8 kategoride 39 kişiye ödül takdim edildi.
AA, "Basın" kategorisinde Vizyon 2023 Marka Ödülü'ne layık görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.