AA'ya 'yılın spor haber ajansı' ödülü
Başarılı sporcular, spor yorumcuları ve spor üzerine çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği "Türkiye Spor Zirvesi"nde yılın ödülleri sahiplerini buldu.
Istanbul
Başarılı sporcular, spor yorumcuları ve spor üzerine çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği "Türkiye Spor Zirvesi"nde yılın ödülleri sahiplerini buldu.
Hakan Nergis Akademisinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen zirvede Anadolu Ajansına, "yılın spor haber ajansı" ödülü verildi. Ödülü, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı.
Zirvede Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "yılın spor televizyon programı" ödülüne layık görüldü.
Türkiye Spor Zirvesi Başkanı Hakan Nergis, Türkiye'de sporun gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Tamamen nitelikli, liyakate önem veren ve üretimde bulunacak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık, sadece konferans vardı. Bu yıl ödül töreni de ekledik. Sonraki yıllarda bunu daha da geliştireceğiz. Ülkemizi sporda onay alan değil, onay veren hale getirmek istiyoruz. Spora değer katmak birlikte yapabileceğimiz bir şey. Ben duygusuyla değil, biz duygusuyla hareket edersek amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ödüller
Türkiye Spor Zirvesi'nde ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şunlar:
Yılın Spor Federasyonu: Türkiye Güreş Federasyonu
Yılın Sporcusu: Avni Yıldırım (Boksör)
Yılın Paralimpik Sporcusu: Sümeyye Boyacı (Milli yüzücü)
Yılın Spor Kulübü: VakıfBank Spor Kulübü
Yılın Fair Play Ödülü: Beknaz Almazbekov (Galatasaray'ın genç futbolcusu)
Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)
Yılın Spora Yatırım Yapan Yerel Yönetimi: Arnavutköy Belediyesi
Yılın Spor Projesi: Başakşehir Belediyesi
Yılın Spor Yöneticisi: Mustafa Cengiz (Galatasaray Kulübü Başkanı)
Yılın Spor Sivil Toplum Kuruluşu: Spor Derneği
Yılın Beden Eğitimi ve Spor İnsanı: Serap Mungan Ay (Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi)
Yılın Spor Televizyon Programı: Ajans Saati (TRT Spor)
Yılın Spor Televizyon Kanalı: beIN Sports
Yılın Spor Radyo Programı: Sabri Ugan'la Isınma Turu (Radyospor)
Yılın Spor Radyosu: Lig Radyo
Yılın Spor Spikeri: Hande Sarıoğlu (Tivibu Spor)
Yılın Spor Yazarı: Atilla Türker (Ajansspor)
Yılın Spor Haber Ajansı: Anadolu Ajansı
Yılın Spor Sunucusu: Serkan Korkmaz (A Spor)
Yılın Spor İnternet Sitesi: Sporx
Yılın Spor Gazetesi: Fanatik
Yılın Spor Program Yapımcısı: Ömer Önder (Ülke TV)
Zirve, ödül törenin ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.