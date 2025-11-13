Dolar
Kurumsal Haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" dersi verildi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" dersi verildi.

Emrullah Cesur  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" dersi verildi Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

AA'dan 9 kişinin yanı sıra Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad olmak üzere 9 farklı ülkeden 15 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik dersler hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatılıyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin 10. gününde kursiyerlere Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerince, AFAD İl Başkanlığı Yerleşkesi'nde "haber konusu olarak doğal afetler" dersi verildi.

Burada kursiyerlere deprem anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlar anlatılarak, alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi. Kursiyerler aynı zamanda, "çök, kapan, tutun" ve "cenin" pozisyonlarını deprem simülasyonunda deneyimledi.

Ardından Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Havacılık Daire Başkanlığı'na giden katılımcılar, buradan helikoptere binerek çevrede bulunan araziye götürüldü. Kursiyerlere AFAD personelleri de eşlik etti.

Farklı tip patlayıcıların etkisine tanıklık ettiler

Eğitimin 11. gününde kursiyerler, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Kriminal Daire Başkanlığı'nda "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" dersi aldı.

Arazide farklı tip patlayıcıların etkisini deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, bombaların cansız mankenler üzerindeki tesirini yerinde gördü.

Kursiyerler savaş ve çatışma bölgelerinde kişisel güvenliklerini nasıl sağlayacakları konusunda da bilgilendirildi.

"Bu eğitim benim için çok özeldi"

Katılımcılardan AA'nın Tunus Bürosu'nda kameraman olarak görev yapan Mohamed M'dalla, "Benim için bu eğitim çok faydalı oldu. Korkularımı yendim. Yükseklik korkum vardı, bunu son iki günde yendim. 20 yıldır gazetecilik yapıyorum bir çok eğitime katıldım ama bu eğitim benim için çok özeldi. Duyguları ve yüksek acıları yaşattı. Gerçekten benim için faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

AA'nın Ankara Genel Müdürlüğünde kameraman İbrahim Kördemirci ise önceden bilmediği birçok konuda eğitim aldıklarını söyledi.

Kördemirci, "Savaş bölgesinde neler yapmam gerektiğini anlattılar. Bugün burada bomba türlerini, nasıl etkileri olduğunu, neler yapmamız gerektiğini, tuzaklı bombaların neler yapabileceğini, nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl korumamız gerektiğini, her şeyi anlattılar. Eğitim çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

