Dolar
42.23
Euro
49.01
Altın
4,113.80
ETH/USDT
3,492.00
BTC/USDT
103,442.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitimi gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ikinci haftası, zorlu eğitimlerle devam etti.

Emrullah Cesur  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
AA'nın savaş muhabirliği eğitimi gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

AA'dan 9 ve Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ile Çad olmak üzere 9 ülkeden 15 yabancı katılımcının yer aldığı eğitimlerde, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik dersler hem teorik hem de uygulamalı anlatılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ikinci haftası, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Trafik Başkanlığı'nda "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" dersiyle başladı.

Uzmanlar eşliğinde 5 farklı parkurda araç süren kursiyerler, sahada yaşanabilecek acil durumlara karşı güvenliği önceleyen sürüş tedbirlerini deneyimledi.

Ertesi gün aynı yerleşkedeki Özel Harekat Başkanlığı'nda derslerine devam eden kursiyerlere, uzmanlar tarafından "silah ve balistik" ve "ilk yardım" konularında çeşitli eğitimler verildi.

Dağa intikal edip, mevzilerde nöbet tuttular

Katılımcılar aynı günün akşamında, "pusu ve pusudan korunma yöntemleri, rota belirleme ve gece yön bulma uygulamaları" eğitimi kapsamında, sırt çantası ve teknik ekipmanlarıyla Elmadağ Polis Akademisi Eğitim Alanı'na intikal etti.

Bölgeye 6 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşan kursiyerler, geceyi arazide kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi.

Polisin baskın tatbikatlarına karşı senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tutan katılımcılar, günün ilk ışıklarıyla aynı güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığı'na döndü.

Katılımcılar, senaryo gereği bir grup teröristin işgal edip 2 gazeteciyi rehin aldığı köye "sızma parkuru" ile yaklaşıp, görüntü ve fotoğraf çekimi yaptı.

Kursiyerler, köyde yaralı bulunan gazetecilere de ilk yardım uygulayıp, tahliyelerini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin şoförleri nakit paraları taşıdı" iddiası
Cemre Vakfı gönüllüleri 10 bin fidan dikti
İETT ihalelerinde yüklenici firmalardan alınan payların suç örgütü yöneticilerine aktarıldığı iddiası
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitimi gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor

AA'nın savaş muhabirliği eğitimi gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor

Türkiye ile Malta arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Meslek liseleri geçen yıl 7,1 milyar lira gelir elde etti

AA'nın Makedonca yayını 10 yaşında

AA'nın Makedonca yayını 10 yaşında
"5. Küresel Başarı Ödülleri" ile "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" Antalya'da sahiplerini buldu

"5. Küresel Başarı Ödülleri" ile "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" Antalya'da sahiplerini buldu
AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "suda hayatta kalma" dersi verildi

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "suda hayatta kalma" dersi verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet