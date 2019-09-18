Euro
6.27
Dolar
5.68
BIST 100
101,549.60
Altın
1,501.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST devam ediyor
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başlıyor

Anadolu Ajansı, TİKA ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başlıyor.

Muhammed Temim Hocaoğlu   | 18.09.2019
AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başlıyor

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yetişmiş eğitimci kadrosuyla destek vereceği eğitime Afganistan, Etiyopya, Gürcistan, Ukrayna, Hırvatistan, Suriye, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Cezayir, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Pakistan ülkelerinden gelen yerel gazeteciler katılacak.

Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda, kursiyerler ilk yardım, doğal afetler, toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman, suda hayatta kalma, patlayıcılar, mayınlar ve tehlikeli alanlar, intikal ve gece kampı, araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri gibi konularda eğitim görecek.

Her biri alanında uzman akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitimler boyunca gerçek mühimmat kullanılarak katılımcılar için olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar oluşturulup dersler kursiyerlere “yaşatılarak” öğretilecek.

26 ayrı dersin yer aldığı ve 12 gün sürecek eğitim programı 23 Eylül'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başlıyor

AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başlıyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya teşekkür ziyareti

'Necaşi Türbesi’nin restorasyonunu Allah Türkiye’ye nasip etti'

RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti

RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti
TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek

TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek
TİKA Kırgızistan'da teknoloji merkezi açtı

TİKA Kırgızistan'da teknoloji merkezi açtı