Dolar
32.56
Euro
34.85
Altın
2,322.81
ETH/USDT
3,214.20
BTC/USDT
66,567.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı
logo
Kültür

Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdülkadir’in Bursa’da geçirdiği yılları anlatan kitap tanıtıldı

TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan, Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesiyle bilinen Cezayir’in ulusal kahramanı ve kurucu lideri Emir Abdülkadir’in Fransa’daki sürgün yıllarından sonra Bursa’da yaşadığı iki yılını ele alan kitabın tanıtımı yapıldı.

Esat Fırat  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdülkadir’in Bursa’da geçirdiği yılları anlatan kitap tanıtıldı

Cezayir

Başkent Cezayir’deki Cezayir Yüksek İslam Konseyi’nde düzenlenen tanıtım programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ebu Abdullah Ğulamullah ile çok sayıda Cezayirli akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Cezayirli Araştırmacı Mustafa Hayyati tarafından “L’Emir Abdelkader A Bursa” adıyla Fransızca olarak kaleme alınan kitap, TİKA tarafından “Emir Abdülkadir Bursa’da” adıyla Türkçe ve Arapçaya tercüme edilerek basıldı.

Programda bir konuşma yapan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Emir Abdülkadir’in sadece Cezayirliler için değil, Türkler için de önemli bir askeri ve siyasi figür olduğuna dikkati çekerek, Emir Abdülkadir’in İslam dünyasındaki sömürge karşıtı direnişin en önemli sembol isimlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Küçükyılmaz, Emir Abdülkadir’in Fransa’da esir, Bursa’da ise misafir olduğunu ve ortak tarihe sahip Türk ve Cezayir halklarının ortak kahramanı olduğunu belirterek, kitabın yazarı Hayyati’ye ve kitabı Arapça ile Türkçeye tercüme ederek basımını gerçekleştiren TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Tanıtımı bugün yapılan kitap, 21 Kasım 2023’te Cezayir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’a da hediye edilmişti.

Emir Abdülkadir el-Cezayiri, yazar, şair, filozof, siyasetçi ve Fransa'nın sömürgeciliğine karşı savaşçı kimliğiyle Cezayir'in kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Abdülkadir el-Cezayiri, 1847 yılından itibaren 5 yıl Fransa'da tutuklu kaldı. Emir Abdulkadir, bunun ardından bir süre Bursa'da, ardından 76 yaşında 1883 yılındaki ölümüne kadar Şam'da ikamet etti.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1965 yılında Emir Abdülkadir'in naaşı ülkesinin başkentine nakledildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg'in evinin yakınlarında kemik ve kıyafet parçaları bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti
HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdülkadir’in Bursa’da geçirdiği yılları anlatan kitap tanıtıldı

Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdülkadir’in Bursa’da geçirdiği yılları anlatan kitap tanıtıldı

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Türk uzmanlar, Azerbaycanlı doktorlara nörolojideki yenilikleri anlattı

Cezayir: Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi

Cezayir: Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi
TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti
Prizren'de "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi" açıldı

Prizren'de "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet