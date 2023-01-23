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Kurumsal Haberler

AA'dan Twitter'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anket

Anadolu Ajansı (AA), İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Twitter'da anket başlattı.

Sefa Şahin   | 23.01.2023
AA'dan Twitter'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anket

Ankara

AA'nın Twitter hesabındaki ankette kullanıcılara "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusu yöneltildi.

Saat 20.00 itibarıyla yaklaşık 43 bin 600 oyun kullanıldığı anket sürüyor.

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