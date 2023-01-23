AA'dan Twitter'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anket
Anadolu Ajansı (AA), İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Twitter'da anket başlattı.
Ankara
AA'nın Twitter hesabındaki ankette kullanıcılara "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusu yöneltildi.
Saat 20.00 itibarıyla yaklaşık 43 bin 600 oyun kullanıldığı anket sürüyor.
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Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 22, 2023