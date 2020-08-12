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Kurumsal Haberler

AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 12.08.2020
AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti Fotoğraf: AA/Erçin Top

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA'nın 100. kuruluş yılı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

AA Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı (solda) başkanlığındaki heyeti kabul etti. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede AA'nın 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, başarı dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Kazancı da AA'nın Türkiye ve dünya yapılanması hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Kazancı'ya ziyarette, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.

Ziyarette, Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal da hazır bulundu. 

Kazancı, ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

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