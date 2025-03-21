Dolar
37.99
Euro
41.29
Altın
3,010.58
ETH/USDT
1,947.00
BTC/USDT
84,003.00
BIST 100
9,062.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirdi

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
AA "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirdi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması sona erdi.

Oylamaya, 1 milyon 543 bin 367 kişi katılırken, oylama kapsamında birinciye "Sony 6700 16-50 mm", ikinci ve üçüncüye "Sony ZV-E10 16-50 mm" fotoğraf makinelerinin verildiği ödüllü yarışma da düzenlendi.

Katılımcılar, yarışma süresisince "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde yer alan fotoğraflar arasından seçim yapıp, en fazla 100 kelimeyle ifade edecekleri yorumlar yaptı.

Yorumlar, jüri tarafından içerik kalitesi ile yaratıcılığına göre değerlendirildi ve kazananlar belirlendi.

Bu kapsamda birinci Derya Deniz Kutum, ikinci Umut Akbulut ve üçüncü Derviş Çelepkolu oldu.

Birinci seçilen Kutum'a ödülü, AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru tarafından takdim edildi.

İkinci olan Akbulut ödülünü AA Genel Müdürlüğünden teslim alırken, üçüncü Çelepkolu'na ödülü AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy tarafından verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da nevruz ateşini yaktı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Down sendromlu Ege Han, Ankara Üniversitesi'nde bir günlüğüne rektör oldu
RTÜK Başkanı Şahin, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı"nda konuştu

Benzer haberler

AA "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirdi

AA "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirdi

THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü

MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali 9 Nisan'da başlayacak

"Ahi Esnaf Beratı"yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor

"Ahi Esnaf Beratı"yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor
İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi çalışmalarına başladı

İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi çalışmalarına başladı
AA Kitap, "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabını yayınladı

AA Kitap, "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabını yayınladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet