AA "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirdi
Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi.
Ankara
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması sona erdi.
Oylamaya, 1 milyon 543 bin 367 kişi katılırken, oylama kapsamında birinciye "Sony 6700 16-50 mm", ikinci ve üçüncüye "Sony ZV-E10 16-50 mm" fotoğraf makinelerinin verildiği ödüllü yarışma da düzenlendi.
Katılımcılar, yarışma süresisince "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde yer alan fotoğraflar arasından seçim yapıp, en fazla 100 kelimeyle ifade edecekleri yorumlar yaptı.
Yorumlar, jüri tarafından içerik kalitesi ile yaratıcılığına göre değerlendirildi ve kazananlar belirlendi.
Bu kapsamda birinci Derya Deniz Kutum, ikinci Umut Akbulut ve üçüncü Derviş Çelepkolu oldu.
Birinci seçilen Kutum'a ödülü, AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru tarafından takdim edildi.
İkinci olan Akbulut ödülünü AA Genel Müdürlüğünden teslim alırken, üçüncü Çelepkolu'na ödülü AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy tarafından verildi.
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