AA mobil uygulaması yenilendi
Anadolu Ajansının mobil uygulaması, iOS platformları için farklı bir deneyim yaşatacak şekilde yenilendi.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) haberlerini akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip etme imkanı sağlayan iOS uygulaması, yepyeni sürümüyle Apple Store’daki yerini aldı.
Haberleri okumak, haber ve kategoriler arasında gezinmek şimdi çok daha kolaylaştı. Mobil uygulamada artık ana ekranı dikey ve yatay sürükleyerek tüm içeriğe rahatlıkla ulaşılabiliyor. Daha sonra okumak için kaydettiğiniz haberler, canlı yayınlar, bildirimler ve ana menü hemen parmaklarınızın ucunda yer alıyor.
Okuyucularına, 13 farklı dil seçeneğinde Türkiye ve dünya gündemini takip etme imkanı sunan uygulama, barındırdığı güncel teknolojilerle bu konudaki öncü olma özelliğini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.