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Kurumsal Haberler

AA Kitap, "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabını yayınladı

Anadolu Ajansının (AA) deneyim ve vizyonunu yayıncılıkta birleştirdiği yeni markası AA Kitap bünyesinde Türkiye-Irak ilişkilerini daha geniş perspektiften değerlendirmek amacıyla hazırlanan "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabı yayınlandı.

Buğrahan Ayhan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
AA Kitap, "Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabını yayınladı Fotoğraf: Abdullah Güçlü / AA

Ankara

Türkiye'nin yeni güvenlik konsepti çerçevesinde Irak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları ile Irak'la ilgili potansiyel politikalarının sonuçlarını analiz etmek ve iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek, kitabın ana odak noktasını oluşturuyor.

AA Kitap bünyesinde Türkiye-Irak ilişkilerini çok yönlü ve daha geniş perspektiften değerlendirmek amacıyla hazırlanan kitapta, Irak'ın siyasi yapısına, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İran etkisine kadar birçok başlık detaylı şekilde inceleniyor.

Sosyal ve ekonomik ilişkilerin de ele alındığı eserde, sınır aşan sular, Kalkınma Yolu Projesi ve iki ülke arasında imzalanan kapsamlı işbirliği anlaşmaları gibi konular da yer alıyor.

Alanında uzman akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan kitap, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve Orta Doğu çalışmalarıyla ilgilenen öğrencilerden diplomatlara, gazetecilerden politika yapıcılara kadar geniş kitleye hitap ediyor.

AA'nın arşiviyle zenginleştirildi

"Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar" kitabının veri, belge ve görsellerle desteklenmesinin yanı sıra AA'nın arşivinden de yararlanılmasıyla kapsamlı çalışma ortaya kondu.

Kitabın ikinci bölümünde yer alan infografik serisiyle de Türkiye-Irak ilişkilerinin karmaşık yapısı, terörle mücadele süreci ve terör örgütü PKK'nın bölgesel ve uluslararası etkileri analiz edilerek zenginleştirildi. İnfografikler, aynı zamanda yayın dünyasına yenilik getirme amacı da taşıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ön sözünü kaleme aldığı kitabın editörlüğünü ise Buğra Çelikbilek ve Soner Doğan üstleniyor.

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