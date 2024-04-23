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Kurumsal Haberler

AA İstanbul ve Ankara'da 23 Nisan'ı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, AA'nın İstanbul Ofisi ve Ankara'daki Genel Müdürlük binasında, çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Ümit Türk, Merve Yıldızalp  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
AA İstanbul ve Ankara'da 23 Nisan'ı kutladı Fotoğraf: Cem Genco/AA

İstanbul

AA İstanbul Ofisi'ndeki etkinliğe katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocukların, Türkiye'nin geleceği ve dünyanın umudu olduğunu söyledi.

Karagöz etkinliğe katılan çocuklarla kısa bir de oyun oynadı.

Türkiye'nin yerli ve milli projelerinden Togg, Baykar, Kızıl Elma, Milgem, Hançer, Panter, Korhan, Boran, Hisar, Akıncı, Atak, Kaan, Gökbey, Sancar, Songar, Altay ve Anka gibi öne çıkan projelere dikkati çekerek, bunları kimin yaptığını soran Karagöz'e, çocuklar, hep bir ağızdan, "Biz." yanıtını verdi.


Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Çocuklarla sohbet eden Karagöz, Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğuna vurgu yaparak, etkinliğe katılanların bayramını kutladı.

Etkinlik alanında çocuklarla ilgilenen Karagöz, aileleriyle de sohbet etti.

AA Genel Müdürlüğünde ise Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, çocuklarla bir araya gelerek uzayda yaşadığı tecrübeleri aktardı.

Çocuklar, Gezeravcı'ya "Uzayda hayat var mı?", "Uzayda gece gündüz var mı?", "Uzayda benzin istasyonu var mı?" şeklinde birbirinden ilginç sorular sordu.

Ebeveynleriyle şenliğe katılan çocuklar, eğlenceli bilim şovu, portre çizim, pandomim, animatör, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli ikramlarla eğlenceli vakit geçirdi.


Fotoğraf: Fırat Özkoyuncu/AA

AA Atölye'de, ajans personelinden oluşan koro, çocuklar için şarkılar seslendirdi.

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