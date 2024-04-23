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Anıtkabir, 23 Nisan'da 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi.

Utku Şimşek  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Anıtkabir, 23 Nisan'da 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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