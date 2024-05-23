Dolar
32.19
Euro
34.89
Altın
2,331.22
ETH/USDT
3,720.60
BTC/USDT
67,343.00
BIST 100
10,792.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın "yapay zeka" konulu toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının Avrupalı diğer haber ajanslarından farklı olarak yapay zekayı tüketen değil, üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Şenhan Bolelli  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın "yapay zeka" konulu toplantısına katıldı Fotoğraf: Luis Boza/AA

Lizbon

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen "Haber Ajanslarında Yapay Zeka Kullanımı" temalı toplantısına katıldı.


Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karagöz, "Biz Anadolu Ajansı olarak, yapay zekayı tüketen değil üreten bir haber ajansı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yapay zekayı tüketen, yapay zekayı kullanan diğer haber ajanslarına da biz yapay zekayı üreten bir haber ajansıyız diyoruz. Çünkü önümüzdeki günlerde Anadolu Ajansı ve T3 Vakfı işbirliğinde dil modelli yeni bir yapay zeka çalışmamız olacak." dedi.

AA'nın Türkiye'nin yerli ve milli dil tabanlı yapay zeka modelinin bir paydaşı olacağını anlatan Karagöz, bu tecrübeleri de Avrupa haber ajanslarıyla paylaştıklarını kaydetti.

⁠Yapay zekanın haberlerde kullanımı

Portekiz haber ajansı Lusa'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Bahar Konferansı"nda yapılan sunumlarda, yapay zekanın, yayıncıların bireysel kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha uygun içerik sunmalarına yardımcı olabileceği, orijinal ve yenilikçi içerik ve yeni medya formatları oluşturmak için kullanılabileceği, haber metinlerinden fotoğraf ve video oluşturabileceği, fotoğraflara da yorum veya metin oluşturabileceği vurgulandı.

Yapay zekanın, süreçleri daha verimli hale getirebileceğini ve gazetecileri tekrar eden görevlerden kurtararak daha yaratıcı ve katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanmalarına olanak sağlayacağını kaydeden paneldeki konuşmacılar, "Yapay zeka algoritmaları, eğilimleri, güvenilir kaynakları ve ilgi konularını tanımlayan büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz etme yeteneğine sahiptir." görüşünü öne çıkardı.

Sunumlarda ayrıca, "olumsuz söylemlerin yol açtığı hakim şüpheyi ortadan kaldırmak için, üretken yapay zeka kullanımının faydalarının haberlerde kullanılması ve insanların haberlerde yapay zekanın kullanımı konusunda kendilerini eğitmeleri için haber ajanslarında şeffaf politikalar ve bilgiler sağlamasına" işaret edildi.

AA'nın kurucu üyelerinden olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasında işbirliği yanında bilgi ve tecrübe paylaşımı platformu olarak 1956'da kuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Venezuela, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmakta
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın "yapay zeka" konulu toplantısına katıldı

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın "yapay zeka" konulu toplantısına katıldı

Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in kadrosu açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet